بطولة العراق – المرحلة 36: النتائج والترتيب



بطولة العراق – المرحلة 36: النتائج والترتيب
2022/06/18 | 11:21 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

في ما يأتي نتائج وترتيب المرحلة 36 ضمن بطولة العراق في كرة القدم

الأربعاء

الديوانية – الميناء 1 – 0

سامراء – نفط البصرة 0 – 0

الخميس

الصناعة – النفط 0 – 0

الجمعة

أمانة بغداد – النجف 2 – 1

القوة الجوية – نفط الوسط 3 – 1

الطلبة – الكرخ 0 – 0

الكهرباء – نوروز 1 – 0

القاسم – زاخو 2 – 1

السبت

(00:00) نفط ميسان – أربيل

الشرطة – الزوراء

الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):

1.

الشرطة 35 27 5 3 61 20 86

2.

القوة الجوية 36 20 8 8 48 29 68

3.

الطلبة 36 20 7 9 51 30 67

4.

نفط الوسط 36 17 12 7 48 33 63

5.

الزوراء 35 15 15 5 38 22 60

6.

النفط 36 14 16 6 32 20 58

7.

النجف 36 14 11 11 38 34 53

8.

الكهرباء 36 13 11 12 35 33 50

9.

نوروز 36 13 9 14 39 41 48

10.

زاخو 36 10 15 11 32 30 45

11.

نفط البصرة 36 10 13 13 36 39 43

12.

أربيل 35 11 10 14 34 39 43

13.

الكرخ 36 7 19 10 30 34 40

14.

القاسم 36 8 16 12 33 46 40

15.

نفط ميسان 35 8 15 12 25 33 39

16.

أمانة بغداد 36 9 11 16 30 38 38

17.

الصناعة 36 7 16 13 27 35 37

18.

الديوانية 36 9 8 19 31 50 35

19.

الميناء 36 2 20 14 29 47 26

20.

سامراء 36 1 9 26 20 64 12

 “أ ف ب”

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