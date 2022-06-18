بطولة العراق – المرحلة 36: النتائج والترتيب

2022/06/18 | 11:21 - المصدر: قناة التغيير

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في ما يأتي نتائج وترتيب المرحلة 36 ضمن بطولة العراق في كرة القدم

الأربعاء

الديوانية – الميناء 1 – 0

سامراء – نفط البصرة 0 – 0

الخميس

الصناعة – النفط 0 – 0

الجمعة

أمانة بغداد – النجف 2 – 1

القوة الجوية – نفط الوسط 3 – 1

الطلبة – الكرخ 0 – 0

الكهرباء – نوروز 1 – 0

القاسم – زاخو 2 – 1

السبت

(00:00) نفط ميسان – أربيل

الشرطة – الزوراء

الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):

1.



الشرطة 35 27 5 3 61 20 86

2.



القوة الجوية 36 20 8 8 48 29 68

3.



الطلبة 36 20 7 9 51 30 67

4.



نفط الوسط 36 17 12 7 48 33 63

5.



الزوراء 35 15 15 5 38 22 60

6.



النفط 36 14 16 6 32 20 58

7.



النجف 36 14 11 11 38 34 53

8.



الكهرباء 36 13 11 12 35 33 50

9.



نوروز 36 13 9 14 39 41 48

10.



زاخو 36 10 15 11 32 30 45

11.



نفط البصرة 36 10 13 13 36 39 43

12.



أربيل 35 11 10 14 34 39 43

13.



الكرخ 36 7 19 10 30 34 40

14.



القاسم 36 8 16 12 33 46 40

15.



نفط ميسان 35 8 15 12 25 33 39

16.



أمانة بغداد 36 9 11 16 30 38 38

17.



الصناعة 36 7 16 13 27 35 37

18.



الديوانية 36 9 8 19 31 50 35

19.



الميناء 36 2 20 14 29 47 26

20.



سامراء 36 1 9 26 20 64 12

“أ ف ب”

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