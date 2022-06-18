بطولة العراق – المرحلة 36: النتائج والترتيب

في ما يأتي نتائج وترتيب المرحلة 36 ضمن بطولة العراق في كرة القدم
الأربعاء
الديوانية – الميناء 1 – 0
سامراء – نفط البصرة 0 – 0
الخميس
الصناعة – النفط 0 – 0
الجمعة
أمانة بغداد – النجف 2 – 1
القوة الجوية – نفط الوسط 3 – 1
الطلبة – الكرخ 0 – 0
الكهرباء – نوروز 1 – 0
القاسم – زاخو 2 – 1
السبت
(00:00) نفط ميسان – أربيل
الشرطة – الزوراء
الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):
1.
الشرطة 35 27 5 3 61 20 86
2.
القوة الجوية 36 20 8 8 48 29 68
3.
الطلبة 36 20 7 9 51 30 67
4.
نفط الوسط 36 17 12 7 48 33 63
5.
الزوراء 35 15 15 5 38 22 60
6.
النفط 36 14 16 6 32 20 58
7.
النجف 36 14 11 11 38 34 53
8.
الكهرباء 36 13 11 12 35 33 50
9.
نوروز 36 13 9 14 39 41 48
10.
زاخو 36 10 15 11 32 30 45
11.
نفط البصرة 36 10 13 13 36 39 43
12.
أربيل 35 11 10 14 34 39 43
13.
الكرخ 36 7 19 10 30 34 40
14.
القاسم 36 8 16 12 33 46 40
15.
نفط ميسان 35 8 15 12 25 33 39
16.
أمانة بغداد 36 9 11 16 30 38 38
17.
الصناعة 36 7 16 13 27 35 37
18.
الديوانية 36 9 8 19 31 50 35
19.
الميناء 36 2 20 14 29 47 26
20.
سامراء 36 1 9 26 20 64 12
“أ ف ب”
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