التلفزيون الروسي العام يبث مقاطع فيديو لأميركيين مفقودَين في أوكرانيا

2022/06/18 | 11:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بثت قناة تلفزيونية روسية عامة مقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي الجمعة لأميركيَين تطوعا للقتال مع القوات الأوكرانية وفُقدا قبل أيام.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن لصحافيين الجمعة إنه لا يعرف مكان وجود الرجلين وهما جنديان أميركيان سابقان لم يعرف أقاربهما عنهما شيئا منذ الأسبوع الماضي.



وأضاف بايدن “يجب على الأميركيين ألا يذهبوا إلى أوكرانيا”.

كذلك قالت وزارة الخارجية الأميركية إن هناك معلومات عن اختفاء مواطن أميركي ثالث “خلال الأسابيع الأخيرة”.

ونشر الصحافي الروسي رومان كوساريف الذي يعمل مع القناة التلفزيونية العامة “آر تي” (روسيا اليوم) مساء الجمعة عبر تلغرام مقطع فيديو لألكسندر دروك ببزة عسكرية وهو يتحدث أمام الكاميرا. وقال وهو جالس في مكتب “أمي أريد فقط إخباركِ بأنني على قيد الحياة وآمل أن أعود إلى المنزل بأسرع ما يمكنني”.

كما بثت “آر تي” عبر حسابها الرسمي في تلغرام مقطع فيديو لأندي هوين يوضح فيه أنه هو وألكسندر دروك يخوضان “معركة مع القوات الروسية” بالقرب من خاركيف (شرق أوكرانيا).

وأضاف هوين أن “القوات الروسية سيطرت على مواقعنا.



اضطررنا إلى التراجع”.



وقال إنهما استسلما للقوات الروسية بعد الاختباء ساعات عدة.

كما تم تصوير الرجلين في مقاطع فيديو أخرى بثتها قناة “آر تي” قالا فيها إنهما “ضد الحرب”.

ولم تتضح حتى الآن الظروف التي تحدث فيها الجنديان السابقان أو الجهة التي تحتجزهما.

وأكد متحدث باسم الخارجية الأميركية السبت أن السلطات الأميركية اطلعت على صوَر ومقاطع فيديو للمواطنَين الأميركيَين اللذين “يُعتقد أن القوات العسكرية الروسية أسرتهما في أوكرانيا”.



وقال المتحدث لوكالة فرانس برس “نراقب الوضع عن كثب وقلوبنا مع عائلتيهما في هذا الوقت العصيب”.

وكان أقارب الأميركيين قد ردوا هذا الأسبوع في وسائل الإعلام.

وصرحت والدة دروك لويس لشبكة طسي ان ان” الخميس إن ابنها ذهب إلى أوكرانيا بعد مناقشة الأمر معها لمدة شهر.



وقالت “أريد أن يعرف الجميع لا نريد عودة واحد من دون الآخر”، مؤكدة أنهما “كانا صديقين مقربين”.

وذكرت جوي بلاك خطيبة هوين في المقابلة نفسها أنها لم تردها أخبار عنه منذ الثامن من حزيران/يونيو.

وأضافت “قال لي إنه يحبني حبا جما وأنه سيغيب لمدة يومين أو ثلاثة أيام.



كانوا يحاولون تجنب إثارة قلقي”.



وأكدت “لا أريد سوى أن أراه سليما”.

ا ف ب

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