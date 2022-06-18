البارتي والسيادة يترقبان “بيان الخذلان”: القاء سلاح الأغلبية والتوجه لجبهة الاطار

2022/06/18 | 11:23 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كضف مصدر سياسي مطلع، السبت، عن ترقب وصول قيادات تحالف السيادة محمد الحلبوسي وخميس الخنجر الى اربيل خلال الساعات المقبلة، مبينا ان التوجه السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني والسيادة سيكون نحو ترك جبهة التيار والتوجه نحو الاطار.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وقال المصدر في تصريح لـ/المعلومة/، إن “محمد […]

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