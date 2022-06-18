شاهد ما حدث لزورق روسي عندما أصابه صاروخ أوكراني في البحر الأسود

2022/06/18 | 11:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر فيديو نشره مكتب الرئيس الأوكراني ما قال إنها لحظة تدمير زورق حربي روسي مخصص لعمليات الإمداد في البحر الأسود، وفي هذا الصدد ينضم الجنرال المتقاعد مارك هيرتلنغ إلى الزميلة المذيعة في شبكة CNN، آنا كابريرا لمناقشة أهمية عملية الاستهداف التي زعمت أوكرانيا تنفيذها، ووصف هيرتلنغ العملية بالانتصار الكبير.

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