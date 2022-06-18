بارزاني يصف الازمة السياسية في العراق بالـ”عميقة”

2022/06/18 | 11:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، اليوم السبت، أن العمل على حل الأزمة السياسية في العراق، واصفا اياها بأنها “أزمة عميقة”.وقال بارزاني خلال مراسم الإعلان عن مجموعة “حركة بارزان” إن “المستشرق البريطاني الذي زار كوردستان والتقى الشيخ عبد السلام نقل عنه طلبه زيارة لندن ليتحدث مع الملك جورج حول استقلال كوردستان”.[…]

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