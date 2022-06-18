2022/06/18 | 11:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعمل منصة "إتش بي أو" على تتمة لمسلسل "غايم أوف ثرونز" (لعبة العروش) الذي حقق نجاحاً كبيراً تتمحور على، جون سنو، وهو الشخصية المفضلة لدى قسم كبير من محبي المسلسل، على ما أفادت الجمعة وسائل إعلام متخصصة في أخبار هوليوود.

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