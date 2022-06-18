نجدة بغداد تباشر بتأمين مراكز الامتحانات الوزارية في العاصمة (صور)

2022/06/18 | 11:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت مديرية نجدة بغداد، اليوم السبت، المباشرة بتأمين الحماية لجميع مراكز الامتحانات الوزارية في العاصمة.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "دوريات نجدة بغداد باشرت بتأمين الحماية لجميع المركز الامتحانية في العاصمة بغداد، في اطار خطة أمنية اعدت مسبقا".

وأضاف البيان، أنه "تم نشر مفارز ثابتة ومتحركة قرب المراكز الامتحانية بغية توفير أجواء آمنة ومناسبة لتأدية الامتحانات النهائية".

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