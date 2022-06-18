صحة كردستان تواجه ’الاسهال والكوليرا’ بخطة شاملة

2022/06/18 | 11:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، اليوم السبت، اتخاذها إجراءات جديدة للوقاية من مرض "الكوليرا"، مشيرة الى التنسيق مع الوزارات المعنية لمراقبة الأماكن العامة في الأسواق والمطاعم ومصادر مياه الشرب.

وقالت الوزارة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "سيتم اتخاذ خطة شاملة لاجراءات مكافحة مرض الاسهال والكوليرا"، مشيرة إلى "توجيه المديريات الهامة لصحة المحافظات والادارات المستقلة بالاستعداد لاستقبال المصابين وتوفير الادوية والمستلزمات الطبية".

وأوضحت، أنه "سيتم التنسيق مع وزارتي البلديات والزراعة وتوسيع حملات التوعية الصحية للمواطنين من خلال الإعلاميين والمدرسين ورجال الدين ومراقبة الأماكن العامة في الأسواق والمطاعم ومصادر مياه الشرب".

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الصحة في إقليم كردستان بأنها ستتخذ إجراءات صارمة للسيطرة على حالات الإسهال منعاً لتفشي مرض الكوليرا.

وجاء ذلك في كتاب رسمي وجهته مديرية الصحة العامة في الوزارة، بتاريخ الخميس (16 حزيران 2022) إلى المديريات العامة للصحة في أربيل، السليمانية، دهوك وحلبجة، تضمن خطتها لمنع تفشي مرض الكوليرا والسيطرة على حالات الإسهال والغثيان.

وتضمنت خطة الوزارة 6 نقاط هي:

اولاً: تشكيل لجنة للإشراف في كل مديرية لوضع السبل الكفيلة والمناسبة للحد من ظهور وانتشار حالات الإسهال والغثيان.

ثانياً: ضرورة التنسيق وعقد الاجتماعات بين الجهات المعنية في المحافظات والإدارات المستقلة.

ثالثاً: زيادة عدد الفرق الصحية وتعزيزها، ومحاسبة وإغلاق الأماكن المخالفة، خصوصاً المطاعم والمقاهي، والأماكن التي يشتبه في ظهور الأمراض فيها.

رابعاً: الاستعداد لأي حالة طارئة من خلال توفير الفرق العاملة والمستلزمات الطبية والأدوية، وعند تفشي حالات الإسهال والغثيان.

خامساً: الإرتقاء بمستوى الوعي الصحي للمواطنين عن طريق تكثيف نشاطات شعب التوعية الصحية عبر القنوات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي.

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