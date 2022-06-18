2022/06/18 | 11:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن نشطاء فلسطينيين أطلقوا صاروخا باتجاه مدينة في الاراضي المحتلة، السبت، مما دفع إسرائيل لتنفيذ ضربات جوية، بعد شهور من الهدوء النسبي في المنطقة.ولم ترد بعد أنباء عن وقوع إصابات في غزة أو إسرائيل، التي اعترضت الصاروخ الذي أطلق باتجاه مدينة عسقلان وأدى إلى إطلاق صفارات الإنذار ودفع […]

ظهرت المقالة ردا على “صاروخ عسقلان”..



الاحتلال الاسرائيلي يقصف أهدافا في غزة أولاً على ايرث نيوز.

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