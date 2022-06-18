ما سبب إلغاء آلاف الرحلات الجوية في أمريكا هذا الصيف؟

2022/06/18 | 12:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حثّ وزير النقل الأمريكي، بيت بوتجيج، المدراء التنفيذيين في شركات الطيران خلال مكالمة خاصة أجريت الخميس، على مراجعة جداول رحلاتهم، واتخاذ خطوات أخرى تخفف من أثر إلغاء الرحلات الصيفية، وفقًا لمصدر مطّلع على الحوار.

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