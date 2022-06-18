2022/06/18 | 12:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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اللواء رسول يبحث مع مدير المرور العامة فك الاختناقات المرورية » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 12:02

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