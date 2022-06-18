"في سن والدته".. براءة طبيب بحريني من التحرش بمريضة

2022/06/18 | 12:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برأت محكمة بحرينية طبيب من تهمة التحرش بمريضة كانت تتعالج لديه في العيادة بعد أن رسم قبلة على رأسها.

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