بالوثيقة.. العراق يوافق على دخول الحجاج والمعتمرين الإيرانيين عبر منافذه البرية

2022/06/18 | 12:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اظهرت وثيقة صادرة من مديرية شؤون الاقامة/ قسم الادارة المالية/ شعبة ادارة الافراد بتاريخ 15 حزيران/ يونيو الجاري 2022، موافقة مجلس الوزراء على دخول الحجاج والمعتمرين الايرانيين عبر المنافذ العراقية.

ونصت الوثيقة الموجهة الى مديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة بمحافظتي البصرة وواسط، وحصلت عليها (بغداد اليوم)، فأنه "بناءً على توجيه مكتب رئيس الوزراء الصادر في 6/6/2022 المتضمن حصول موافقة رئيس مجلس الوزراء على السماح بدخول الحجاج والمعتمرين الايرانيين عبر المنافذ الحدودية البرية (زرباطية/ الشلامجة) وبواقع 2500 زائر اعتبارا من يوم السبت الموافق 18/6/2022".

وتابع، أنه "لاتخاذ كافة التدابير اللازمة وتهيئة الكوادر وتواجد مدراء المحافظات والاقسام للاشراف شخصيا على المنافذ وتزويدنا بموقف يومي عن الاعداد (الوافدين والمغادرين".

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