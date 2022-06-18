2022/06/18 | 12:07 - المصدر: المورد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المشروبات الغازية أسوأ مشروب للكبد و ليس الكحول هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/06/18 | 12:07.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المشروبات الغازية أسوأ مشروب للكبد و ليس الكحول) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المشروبات الغازية أسوأ مشروب للكبد و ليس الكحول) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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