القبض على ارهابيين اثنين في نينوى وصلاح الدين

2022/06/18 | 12:09 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت المديرية العامة للاستخبارات والامن، اليوم السبت، القبض على ارهابيين اثنين في محافظتي نينوى وصلاح الدين.

وقالت خلية الاعلام الامني في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "ضمن سلسلة الواجبات النوعية التي ينفذها أبطال المديرية العامة للاستخبارات والامن لضرب اوكار الإرهاب وعبر معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز خلية مهمات الاستخبارات الخاصة التابعة إلى المديرية، من القاء القبض على احد عناصر داعش الارهابي في حي التنك الواقع بالجانب الأيمن من مدينة نينوى، صادرة بحقه مذكرة قبض وفق احكام المادة (٤ /ارهاب )، كان يعمل بصفة عنصر مقاتل ضمن ما يسمى ديوان الجند لولاية نينوى وشارك بالعديد من العمليات الارهابية استهدفت قواتنا الامنية، جرت العملية بالتنسيق مع قوة من مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى".

واضاف البيان، انه "في سياق متصل تمكنت مفارز مديرية استخبارات وامن صلاح الدين من القاء القبض على احد العناصر الارهابية في قرية العوينات بقضاء تكريت، جاء القبض بناءً على معلومات استخبارية دقيقة من المديرية وبالتنسيق مع لواء الخامس والثلاثون حشد شعبي، صادرة بحقه مذكرة قبض وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب، وهو من ابرز اهداف المديرية العامة للاستخبارات والامن".

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