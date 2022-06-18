التغيير: تركيا تمادت واستهترت بسيادة العراق

2022/06/18 | 12:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/السليمانية… أكد القيادي في حركة التغيير عدنان عثمان، السبت، أن تركيا تمادت واستهترت بسيادة العراق بسبب تعاون جهات عراقية معها.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وقال عثمان في حديث لوكالة /المعلومة/، إن “هناك جهات عراقية هي من تسهل للطائرات التركية القصف، وأيضا هناك صمت معيب من الحكومة الاتحادية على […]

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