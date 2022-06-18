إيران: توقيف سفينة شحن تحمل “اسلحة باردة” مهربة من دولة عربية

2022/06/18 | 12:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن يد الله شرفي، قائد حرس الحدود في محافظة بوشهر بجنوب إيران، عن توقيف سفينة شحن تحمل كمية من الأسلحة الباردة المهربة في ميناء كناوة.وفي تصريح له، أوضح العميد يد الله شرفي، قائلا: “في إطار تنفيذ خطة مكافحة تهريب السلع والعملات الاجنبية، وبعد اتخاذ إجراءات استخبارية وعملياتية هادفة من قبل حرس الحدود، […]

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