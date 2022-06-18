هويّة حمراء؟! - سليمان جبران

2022/06/18 | 12:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سليمان_جبران سليمان جبران: هويّة حمراء؟! [ ورقة أخرى من "هذيك الأيّام" ] في هذه الأيّام، لا يذكر "الهويّة الحمراء" إلّا قليلون.



بعض كبار السنّ، مثل حضرتي، الذين عاشوا سنوات الاحتلال الأولى، وما زالتْ تلك الفترة مطبوعة على صفحة ذاكرتهم.



بعد الاحتلال مباشرة، لم يكنْ عرب هذه البلاد يفهمون معنى النظام الديمقراطي، ولا معنى المُواطن وحقوق المواطن.



ما دمنا شعبا محتلّا ......





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