الاشتراكية – مراجعة الماضي والتوقعات - حازم كويي

2022/06/18 | 12:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حازم_كويي فرانك ديبه*ترجمة : حازم كوييأنتهت حقبة المنافسة بين نظامي"الثنائي القطب" التي أعقبت الحرب في نقطة تحول تاريخية عالمية في 1989/1991.



نظامان تميزا،بأن لكل منهما قوته الرائدة (الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي).



كلاهما أختلف في ممتلكاتهما ونظامهما الاقتصادي وكذلك في أنظمتهما السياسية: الملكية الخاصة وجني الأرباح مقابل ملكية الدولة، السوق ضد تخطيط الدولة، والديمقراطية البرلمانية ونظ ......





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