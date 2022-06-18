مقابلة صحفية مع الله - الحلقة الرابعة - سعود سالم

2022/06/18 | 12:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم ٤كانت الرحلة طويلة وشاقة، حيث ركبت كل وسائل المواصلات المعروفة، الحافلة والقطار والطائرة والتاكسي وأخيرا سيرا على الأقدام حتى وصلت حوالي وسط النهار.



نزلت من التاكسي وسط شارع كبير محاط ببعض العمارات والمباني العالية نسبيا وحيث الشمس ما تزال في منتصف السماء بيضاء فولاذية ترسل لهبا شفافا يحرق الجلد ويخنق التنفس ومن حين لآخر هبة من الريح الحارق وزوبعة تكنس التراب المتجمع على الإسفلت وأسف ......





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