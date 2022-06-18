اتحاد السباحة: الرئيس السابق سيودع في السجن عاجلاً أم آجلاً

2022/06/18 | 12:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أصدر الاتحاد العراقي للسباحة، بياناً يدين فيه تصرفات رئيس الاتحاد السابق سرمد عبد الإله، مؤكداً ان مصيره سيكون السجن.وذكر الاتحاد في بيان أنه “برئيس الاتحاد السابق سرمد عبد الاله، يقوم بمحاولات ابتزاز لتشويه سمعة اتحاد السباحة الحالي، والتغطية على عمليات هدره للمال العام واخفاء الوثائق وحسابات الاتحاد وتحريض بعض موقع الابتزاز لتشويه […]

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