نائب: الناتو شريك اساس في العدوان التركي على العراق

2022/06/18 | 12:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اتهم النائب المستقل باسم خشان، السبت، حلف شمال الاطلسي “الناتو” بالاشتراك في العدوان التركي ضد العراق، مطالبا الحكومة والبرلمان باتخاذ قرارات صريحة وشجاعة ضد الناتو وانقرة.وقال خشان في منشور على “فيسبوك” تابعته /المعلومة/، إن “تركيا دولة مارقة تنتهك سيادة العراق وتتجاوز على حقوقه المائية دون رد رادع من حكومة العراق التي قلمت أظافرها […]

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