شاهد كيف اعتقل شرطيان بطل مصارعة في الشارع

2022/06/18 | 12:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشهر ضباط شرطة في فلوريدا أسلحتهم في وجه المصارع السابق وبطل "WWE" جيف هاردي أثناء اعتقاله بسبب القيادة تحت تأثير الكحول.

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