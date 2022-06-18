الكهرباء: الجانب الإيراني متفهم لحاجة العراق من الغاز

2022/06/18 | 12:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - آمنة السلامي حدّدت وزارة الكهرباء، اليوم السبت، حاجتها الفعلية من الغاز لتشغيل محطات توليد الطاقة في البلاد، فيما أكدت أن الجانب الإيراني متفهم لحاجة العراق.وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الوزارة متواصلة مع الجانب الإيراني لرفع إطلاقات الغاز بالشكل الكافي لتشغيل محطات الطاقة في العراق"، لافتاً إلى أن "هنالك زيادة حالياً بإطلاقات الغاز إذ وصل الغاز المدفوع إلى 40 مليون م3 يومياً".وأضاف موسى أن "الوزارة تبحث مع الجانب الإيراني زيادة هذه الإطلاقات تدريجياً"، مؤكداً أن "الجانب الإيراني متفهم لحاجة العراق".وتابع: "نحتاج حالياً من 50 إلى 55 مليون م3 من الغاز الإيراني، ونأمل بالوصول إلى هذه الكمية عبر التواصل مع الجانب الإيراني".وأعلنت وزارة الكهرباء، الأربعاء الماضي، البدء فعلياً بعملية تسديد ديون الغاز الإيراني، فيما أكدت أن حاجة العراق تصل إلى أكثر من 50 مليون م3 يومياً.وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى، للعراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الحكومة العراقية بدأت بدفع مستحقات الغاز الإيراني المتأخرة عن العام 2020 عبر الاقتراض الداخلي من المصرف العراقي للتجارة وأودعت الأموال من قبل وزارة المالية بصندوق الاعتماد وما زلنا نعول على قانون الدعم الطارئ لسداد مبلغ القرض".وأضاف أنه "بموازاة ذلك هنالك اجتماعات ولقاءات مع وزارة الطاقة الإيرانية وشركة الغاز هناك لرفع مستويات ما يتدفق للعراق بغية تعزيز قدرات المنظومة الوطنية".وتابع أن "العراق يحتاج حالياً الى ما بين 50-55 مليون م3 من الغاز يومياً والجانب الإيراني تعهد برفع الكميات مع بدء عملية التسديد ونتوقع أن تزيد الكميات خلال يومين".

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