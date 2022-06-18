ذي قار.. إبلاغ عن انتحار ضابط كبير واعتقال عائلته

2022/06/18 | 12:37 - المصدر: وكالة خبر

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ابلغت عائلة في محافظة ذي قار يوم السبت، عن انتحار احد أفرادها وهو ضابط برتبة كبيرة.

وقال مصدر أمني ؛ أن ضابطا كبيرا برتبة عقيد في شرطة ذي قار أقدم على الانتحار رميا بالرصاص حسب ادعاء عائلته داخل منزله وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة بظروف غامضة.

واضاف المصدر؛ أن قوة امنية اعتقلت افراد عائلة الضابط للتحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته.

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