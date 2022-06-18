مصرع واصابة 11 مواطنا في حادث سير مروع بالمثنى

2022/06/18 | 12:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - المثنى

اعلنت دائرة صحة المثنى، اليوم السبت، مصرع وإصابة 11 مواطن جراء حادث مروري وقع في مدخل المحافظة.وقال مدير إعلام الصحة عبدالله البركات لـ (بغداد اليوم) ان حادثاً مرورياً وقع على الطريق السريع الرابط بين محافظة المثنى وبقية المحافظات الجنوبية وتحديدًا بالقرب من مدخل المحافظة ادى لمصرع شخص واصابة 10 اخرين".واضاف انه "تم نقل جثة الضحية للطب العدلي فيما نقل المصابون للمستشفى لتلقي العلاج".ويعزو اهالي المحافظة الى ان الحوادث الأخيرة على طرق المثنى سببها الإهمال الحكومي وعدم تطوير الطرق الخارجية، والتي تسببت بإزهاق ارواح الكثيرين.

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