ثلاث مناطق في البصرة وميسان ضمن المناطق الاعلى حرارة في العالم

2022/06/18 | 12:57 - المصدر: وكالة خبر

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نشرت محطة “بلاسيرفيل” الامريكية المتخصصة بشؤون الطقس ،المناطق الاعلى في معدل درجات الحرارة في العالم خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية، من بينها ثلاث مناطق في محافظتي البصرة وميسان .

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