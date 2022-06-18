محافظتين عراقيتين ضمن المناطق الأعلى بدرجات الحرارة في العالم

2022/06/18 | 13:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت ثلاث مناطق في محافظتي البصرة

وميسان، اليوم السبت، حضورها ضمن مناطق

الأعلى في معدل درجات الحرارة في العالم

خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونشرت محطة "بلاسيرفيل" في كاليفورنيا

الأمريكية، جدولاً من 1

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