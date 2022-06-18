نائب عن الاطار يعترض على استيراد البيض التركي: باستطاعة المنتج العراقي تصدير البيض إلى الخارج

2022/06/18 | 13:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو لجنة الزراعة النيابية، النائب

رفيق الصالحي، اليوم السبت، ان إجراءات

وزارة الزراعة والحكومة غير صحيحة، فهي

لم تحم القطاع الخاص، ولم تحم المنتج

المحلي.

وقال الصالحي، في بيان تلقته وكالة نون

الخ

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