محافظ كربلاء يكشف عن آلية التقديم على عقود الـ(1000) درجة

2022/06/18 | 13:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف محافظ كربلاء المقدسة نصيف جاسم

الخطابي، اليوم السبت، عن آلية التقديم

على التعيين بصفة عقد ضمن قانون الأمن

الغذائي.

وقال الخطابي في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، ان "الآلية الخاصة باختيار

وتعيين 1

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