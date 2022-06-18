الولايات المتحدة ترفع عقوبات مفروضة على أحد أقرباء الرئيس الفنزويلي ” مادورو “

2022/06/18 | 13:03 - المصدر: قناة التغيير

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رفعت الولايات المتحدة عقوبات مفروضة على أحد أقرباء الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بعد أسابيع على إعلان واشنطن اتّخاذ تدابير للتشجيع على الحوار بين السلطة والمعارضة في فنزويلا.

وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية أنها شطبت اسم كارلوس إريك مالبيكا فلوريس، وزير المالية الفنزويلي الأسبق، من قائمة العقوبات التي كان قد أدرج فيها في العام 2017 بتهم تقويض الديمقراطية.

وسبق أن شغل مالبيكا فلوريس منصباً رفيعاً في الشركة الوطنية للنفط وهو ابن شقيقة السيدة الأولى سيليا فلوريس.والشهر الماضي أعلنت الإدارة الأمريكية أن المعارضة الفنزويلية التي تعتبرها واشنطن حكومة بالوكالة طلبت اتخاذ مجموعة تدابير تمهيداً للحوار مع مادورو.

ومن بين التدابير التي اتّخذتها إدارة بايدن السماح لشركة «شيفرون» النفطية الأمريكية بالتفاوض مع شركة النفط الوطنية الفنزويلية.

والأسبوع الماضي، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن المعارضة الفنزويلية بقيادة خوان غوايدو وكذلك نظام مادورو «أشارا في الأيام الأخيرة إلى نيتهما استئناف مناقشاتهما في مكسيكو».

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد أعلن في كانون الثاني/يناير 2019 أن واشنطن تعتبر انتخاب مادورو لولاية جديدة غير شرعي بعد انتخابات اعتبرت على نطاق واسع مزوّرة، ومارس ضغوطاً لإطاحته.

لكن مادورو تمكّن من الصمود مدعوماً من الجيش وعدة دول، ما أدى إلى صدور دعوات عدة تطالب الولايات المتحدة بتغيير مقاربتها.

ا ف ب

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