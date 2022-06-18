البيتكوين تنحدر تحت المستوى منذ 2020

2022/06/18 | 13:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انخفض سعر البيتكوين إلى أقل من 20 ألف دولار لأول مرة منذ ديسمبر 2020، حيث يستمر تزايد الضغط داخل مجال العملات المشفرة إثر التضييق النقدي.

وهبطت 6% إلى 19377.08 دولار السبت، وانخفض أكبر رمز من حيث القيمة السوقية لمدة 12 يوماً على التوالي؛ فيما اخترق «الإيثر» مستوى 1000 دولار لفترة وجيزة ثم تراجع إلى 999.86 دولار وهو أدنى مستوى منذ يناير 2021، قبل تقليص الخسائر.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في أواندا، في مذكرة بتاريخ 16 يونيو: «مخاوف الركود المتزايدة تكبح الشهية للأصول الخطرة وهذا ما دفع متداولي العملات المشفرة إلى توخي الحذر بشأن شراء البيتكوين عند هذه المستويات المنخفضة».

كانت البيئة ذات الأسعار المرتفعة ضارة بالأصول الأكثر خطراً، كالعملات المشفرة، مما ساهم في انخفاض البيتكوين بما يقرب من 70% من أعلى مستوى لها على الإطلاق في نوفمبر.



السوق الذي بدأ في الانزلاق في أواخر العام الماضي على خلفية توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأقل تيسيراً يظهر الآن علامات محنة أوسع بعد انهيار تيرا للبلوك تشين الشهر الماضي والقرار الأخير لمقرض العملة المشفرة «سلسيوس نتورك» بوقف عمليات السحب.

تشكل قيمة سوق العملات المشفرة الآن جزءاً صغيراً من ارتفاعاته في أواخر عام 2021 عندما تم تداول البيتكوين بالقرب من 69000 دولار وقام المتداولون بصب الأموال في استثمارات المضاربة.



ووفقاً لـ «كوين جيكو» يبلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة حوالي 900 مليار دولار، انخفاضاً من 3 تريليونات دولار في نوفمبر.

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