شاهد بالفيديو.. ايران تضرب الثروات المحلية في العراق

2022/06/18 | 13:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: fxvWs8Y11ZM

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