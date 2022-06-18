سرايا السلام تتبرأ من شخصين لأفعالهما ’الوقحة’

2022/06/18 | 13:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت سرايا السلام، اليوم السبت، البراءة من شخصين بسبب افعالهما التي وصفتها بالوقحة.

واظهرت وثيقة صادرة من الإدارة المركزية لسرايا السلام، البراءة من : حسن طلال منهل ، واحمد كاظم عليوي القريشي.

وفيما يلي نص الوثيقة:

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