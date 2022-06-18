2022/06/18 | 13:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - السليمانيةاقدم العشرات من المواطنين، اليوم السبت، على قطع الطرق في مدينة السليمانية احتجاجاً على ارتفاع اسعار الوقود.ورصدت عدسة (بغداد اليوم) المواطنين وهم يقطعون مسافات طويلة بين الجبال في منطقة جمجمال بالسليمانية بسبب قطع الطريق على اثر ازمة الوقود الخانقة.وشهدت محافظات اقليم كردستان أزمة وقود كبيرة تسببت بخروج المواطنين بتظاهرات للمطالبة بحل الازمة في اسرع وقت ممكن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مواطنون يقطعون الجبال بسبب احتجاجات أزمة الوقود الخانقة في السليمانية (فيديو)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مواطنون يقطعون الجبال بسبب احتجاجات أزمة الوقود الخانقة في السليمانية (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).