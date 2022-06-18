2022/06/18 | 13:09 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يستبعد السفير الأمريكي في موسكو جون ساليفان احتمال أن تغلق روسيا والولايات المتحدة سفارتيهما على أراضي بعضهما البعض، لكنه أكد أن واشنطن لا ترغب في اتخاذ خطوة كهذه.وقال ساليفان في حديث لوكالة “تاس” ردا على سؤال عن مدى احتمال إغلاق السفارتين: “هذا أمر ممكن، ومثل هذا الاحتمال وارد، على الرغم من أنني أعتقد أن هذا سيكون خطأ كبيرا”.وأضاف أنه بالكاد يمكن العثور في الإدارة الأمريكية على مؤيد لفكرة إغلاق السفارتين، معتبرا أن السبب الوحيد الذي قد يجبر الولايات المتحدة على إغلاق سفارتها هو استحالة مواصلة عملها لاعتبارات أمنية.وأشار السفير إلى أن موسكو سبق أن تحدثت عن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص واشنطن عن احتمال إغلاق سفارتي امريكا وروسيا: هذا أمر ممكن لكنه خطأ كبير Home.

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