بالصور.. تفويج الحجاج الى الديار المقدسة عبر الخطوط الجوية العراقية

2022/06/18 | 13:16 - المصدر: ايرث نيوز

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تفويج الحجاج الى الديار المقدسة عبر الخطوط الجوية العراقية أولاً على ايرث نيوز.

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