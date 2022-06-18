نائب: قانون الامن الغذائي لم يشهد تقديم اي طعن لغاية الان

2022/06/18 | 13:18 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي , السبت, عدم تقديم أي طعن لدى المحكمة الاتحادية بقانون الامن الغذائي من قبل أي شخص او جهة سياسية، مشيرا الى وجود بدائل لتمرير القانون في حال الطعن به.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وقال البلداوي في تصريح […]

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