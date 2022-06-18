نيمار يرفض الرحيل عن باريس سان جيرمان

2022/06/18 | 13:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يخطط نادي باريس سان جيرمان للتخلص من بعض لاعبيه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أبرزهم النجم البرازيلي نيمار الذي يتقاضى راتبا ضخما.ومع ذلك، لا توجد أي رغبة لدى نيمار في المغادرة، وهو ما أوضحه لكل من تواصل معه من النادي الباريسي، بحسب صحيفة “ليكيب” الفرنسية.ويتقاضى نيمار سنويا ما يقارب الـ50 […]

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