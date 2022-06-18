محافظة بغداد تصدر توضيحاً بشأن الاعمال الجارية لتأهيل مداخل العاصمة

2022/06/18 | 13:27 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدرت محافظة بغداد، توضيحاً بشـأن الاعمال الجارية لتأهيل مداخل بغداد/ الموصل، الحلة، بعقوبة القديم.

واوضح بيان لمحافظة بغداد، “إن الملاكات الفنية لمديرية الطرق والجسور، تواصل أعمال المراحل الأولى لتأهيل وتطوير مدخل بغداد الموصل، والتي جاءت بمتابعة مباشرة من محافظ بغداد المهندس محمد جابر العطا”، مبينا “أن الاعمال الحالية تضمنت قلع الجزرة الوسطية وتسويتها ونقل الانقاض خارج الموقع، وإكمال فتح السياج الواقي بطول 5 كيلومترات، ضمن الجزرة الوسطية، والمباشرة بأعمال نصب معمل الإسفلت بعد إكمال نقل جميع أجزائه إلى موقع العمل”.

واشارت محافظة بغدادـ بحسب البيان، إلى “أن مدخل بغداد الموصل هو الاكثر تضرراً من بقية المداخل، حيث يمتد المشروع بطول 33 كيلومتراً، يبدأ من مجسر السايلو في التاجي ويصل إلى ناحية العبايجي، بمدة تنفيذ 650 يوماً”.

وأكد البيان “المباشرة بإعمال تأهيل وتطوير مدخل بغداد/ بعقوبة القديم، حيث تم الانتهاء من اعمال الحفر وتوسعة الطريق بالكامل من الجانب الممتد بإتجاه بعقوبة، بمسافة تصل الى 10 كيلومترات “، لافتا الى “وجود تجاوزات على جوانب الطريق، تتمثل ببناء المحال التجارية والمنازل، اضافة الى وجود تعارضات لخطوط الماء والكهرباء”.

وتابع: “ان مدخل بغداد/ الحلة مقسم الى 5 مقاطع، حيث ان الاعمال متواصلة بالمراحل الاولى في مقطعيه الثالث والخامس، بعد ان سجلت مديرية الطرق والجسور تعارضات في خطوط الماء والكهرباء بمقطعه الاول الممتد من قوس بغداد وصولاً الى سيطرة الـ 75، والتي ستتم معالجتها خلال الايام المقبلة، من خلال المباشرة برفع التعارضات الفوقية والمتمثلة بأعمدة الكهرباء، وتحت الارض المتمثلة بقابلوات الكهرباء، وانابيب الماء، إذ سيتم انشاء خط جديد للماء، وتحويل الخطوط التي تعارضت مع اعمال الطريق، من اجل ديمومة تدفق المياه الى المناطق السكنية”.

واضاف ، “أن الاعمال المقررة للمداخل تتضمن توسعة الطرق وتخطيطها، واضافة ممرات جديدة، مع نصب علامات مرورية وإسترشادية، وتأثيث الجزرات الوسطية، علاوة الى اعمال الرصف”.

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