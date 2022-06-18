فيديو يبعث على السرور.. كاميرا ترصد لحظة عودة طيور البطريق إلى البحر بعد إعادة تأهيلها في الأرجنتين

2022/06/18 | 13:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كانت بطاريق الماجلاني هذه تواجه سوء التغذية والجفاف قبل أن تنقذها مؤسسة موندي مارينو وتخضعها لعملية إعادة تأهيل، ثم تعيدها إلى البحر في الأرجنتين

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