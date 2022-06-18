الإمارات ترسل إمدادات لِـ اللاجئين الاوكرانيين في بولندا

2022/06/18 | 13:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت الإمارات إرسال طائرة على متنها 27 طنا من الإمدادات الغذائية والطبية لدعم اللاجئين الأوكرانيين في بولندا، بحسب بيان.

ونقل البيان عن سفير الإمارات في أوكرانيا سالم الكعبي قوله إن بلاده حريصة على “المشاركة في تقديم الإغاثة الإنسانية والدعم والمساندة اللازمة للاجئين الأوكرانيين”.

وبحسب البيان فإن الإمارات أرسلت حتى الآن ست طائرات إلى بولندا ومولدوفا، تحمل على متنها 156 طنا من المساعدات الغذائية والطبية وسيارات الإسعاف، منذ بدء الأزمة في أوكرانيا.

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