الكاظمي: مشروع بناء ألف مدرسة نموذجية سيشمل جميع المحافظات (فيديو)

2022/06/18 | 13:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي،

اليوم السبت، أن مشروع بناء ألف مدرسة

نموذجية ضمن الاتفاقية العراقية

الصينية، سيشمل جميع محافظات العراق.

وقال الكاظمي خلال احتفالية وضع حجر

الأساس لمشروع بناء 100

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