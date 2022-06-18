فنان ميساني يناهض الفساد بلوحاته الفنية

2022/06/18 | 13:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان - واع - شذى السوداني اختار الفنان التشكيلي الميساني، صباح شغيث، مواجهة ومناهضة الفساد المالي والإداري وانتشار المخدرات وارتفاع نسب البطالة في البلاد، عن طريق لوحاته الفنية.وقالت مراسلة وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الفنان التشكيلي صباح شغيت، نظم على قاعة منتدى الثقافة والفنون في ميسان التابعة لمديرية الرياضية والشباب، معرضه الشخصي الثالث لرسوم الكاريكاتير لمناهضة الفساد المالي والإداري".وأضافت مراسلتنا، أن "المعرض تضمن نحو 30 رسمة كاريكاتيرية"، لافتة إلى أن "الرسوم تضمنت أيضاً المخاطر التي تواجه الشباب كالمخدرات ومواقع التواصل الاجتماعي والبطالة وغيرها".بدوره، قال الفنان صباح شغيت، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المعرض افتتح من قبل شريف البخاتي مدير الشباب والرياضة في ميسان، وجمع غفير من مثقفي وفناني المحافظة"، مضيفاً: "رسالتي في المعرض تتمحور في أن الفساد الإداري والمالي منهج منحرف يدخل في كل مفاصل الحياة الاجتماعية والدينية والسياسية والاقتصادية والثقافية، فلا بد من مواجهته ومكافحته بأي شكل من الأشكال المتاحة".وأكد شغيت، أن "مواجهة الفساد ليست وظيفة أو فئة معينة خاصة بل هي مسؤولية الجميع لاسيما النخب الثقافية والفنية إذ عليها مسؤولية مضاعفة للوقوف بوجه الفساد المستشري في بلدنا".ولفت إلى أن "فن الكاريكاتير وسيلة سهلة وسريعة للوصول إلى المتلقي من أجل إيصال الرسالة بشكل سلس وسهل لكي يتضامن المشاهد ويتفاعل مع الرسومات لبلورة الفكرة وبالتالي تكون المواجهة بشكلها المطلوب".

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