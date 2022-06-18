تحطم مقاتلة إيرانية بعد تعطل محركها

2022/06/18 | 13:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحطمت طائرة مقاتلة إيرانية تحطمت بالقرب من مدينة أصفهان وسط البلاد اليوم السبت بعد تعطل محركها، لكن الطيارين تمكنا من القفز منها، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

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