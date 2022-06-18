2022/06/18 | 13:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادكشف النائب المستقل محمد الخزعلي، اليوم الجمعة، عن تقديمه مقترحا من اجل تحويل نظام السياسي لرئاسي والغاء العمل بالدستور.

وقال الخزعلي لـ(بغداد اليوم) ان "النظام السياسي بصورته الحالية وصل لمرحلة لا يمكن المضي به ، ولايمكن الخروج من هذه الازمة واصلاح هذا النظام الا بحلول معينة".

واضاف " الحل يكمن في اجراء تعديلات دستورية وتحويل نوع نظام الحكم، ومن ثم يقوم مجلس النواب بحل نفسه وتجرى لاحقا انتخابات نيابية ورئاسية بوقت واحد".

وتابع الخزعلي اننا " سنطرح هذه الحلول على اعضاء مجلس النواب وسنعمل على المضي به".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حراك نيابي لإنهاء النظام الحالي وإلغاء الدستور والتحول إلى الرئاسي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حراك نيابي لإنهاء النظام الحالي وإلغاء الدستور والتحول إلى الرئاسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).