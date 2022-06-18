تفاصيل جديدة بشأن قضية مقتل ضابط كبير في ذي قار

2022/06/18 | 13:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ذي قار

كشفت شرطة محافظة ذي قار، اليوم الاحد، عن تطورات جديدة بخصوص مقتل ضابط برتبة عقيد بإطلاقات نارية.

وقال مصدر في شرطة المحافظة لـ (بغداد اليوم)، ان "الشرطة اعتقلت نجل العقيد بعد اعتراف العائلة عليه، اذ اتضح انه اطلق النار على والده".

وكان مصدر في الشرطة أعلن في وقت سابق من صباح اليوم، العثور على جثة ضابط برتبة عقيد وعليها اثار اطلاق ناري.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "الاجهزة الامنية اعتقلت عائلة الضابط بالكامل للتحقيق معهم".

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