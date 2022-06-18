اعتقال 8 متهمين بحيازة المواد المخدرة في بابل

2022/06/18 | 13:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بابل

أفادت قيادة شرطة بابل، اليوم السبت، بالقبض على ثمانية متهمين بحيازة المواد المخدرة ضمن السيطرات الرئيسية في المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "إجراءات التفتيش الدقيق للوافدين، عند أحد مداخل مدينة الحلة الشمالية، مكن مفارز سيطرة الشهداء من إلقاء القبض على شخصين ضبط بحوزتهما حوالي (2 غرام) من مادة الكريستال ميث المخدرة مع امبولة استنشاق".

وأضافت أنه "في إجراءات أُخرى شمالي المدينة استطاعت مفارز سيطرة الشهيد العقيد سلام شنون من ضبط كمية قليلة من مادة الكريستال ميث المخدرة وامبولتي إستنشاق وقداحة إشعال تستعمل للتعاطي مع نحو (7) اقراص مخدرة، وألقت القبض على اربعة متهمين بحيازتها".

وتابعت أن "مفارز سيطرة الشهيد العقيد خليل شلال، شمالي المحافظة، ألقت القبض على مخالف عثر بحوزته على امبولة استنشاق مخدرات "كريستال ميث" مع (6) ادوات تعاطي".

وأوضحت أنه "في غضون ذلك ألقت سيطرة ناحية الحمزة الغربي، جنوبي المحافظة، القبض على مخالف ضبط بحوزته على (10) أقراص مخدرة كبتاجون".

وأشارت القيادة الى أنه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتهمين كافة وتوقيفهم اصولياً".

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