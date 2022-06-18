“إيلون ماسك الروسي” يكشف عن مشروعين في الفضاء والقطب الشمالي سيمنحان الريادة لروسيا

2022/06/18 | 13:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف المدير العام لمؤسسة الفضاء الجوي “نيو سبيس” أنطون ألكسيف، عن مشروعين تعمل الشركة على تطويرهما سيساهمان بتعزيز الملاحة على طول الممر الشمالي، ويوفران “الإنترنت السريع” في روسيا.وجاء تصريح مدير شركة “نيو سبيس” (NewSpace Corp) على هامش مشاركته في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، المنعقد هذا الأسبوع في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، وسط […]

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