دولة القانون: الاطار التنسيقي سيقود حكومة خدمية



دولة القانون: الاطار التنسيقي سيقود حكومة خدمية
2022/06/18 | 13:48 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة / بغداد ..

اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون النائب محمد الصيهود , السبت , ان الحكومة المقبلة ستكون حكومة خدمية وبمشاركة القوى السياسية وبحسب استحقاقها الانتخابي, مشيرا الى ان الاطار والقوى السياسية الأخرى عاكفون في حوارت مستمرة للإسراع بتشكيل الحكومة بعد العطلة التشريعية لمجلس النواب .

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