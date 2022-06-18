دولة القانون: الاطار التنسيقي سيقود حكومة خدمية

2022/06/18 | 13:48 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون النائب محمد الصيهود , السبت , ان الحكومة المقبلة ستكون حكومة خدمية وبمشاركة القوى السياسية وبحسب استحقاقها الانتخابي, مشيرا الى ان الاطار والقوى السياسية الأخرى عاكفون في حوارت مستمرة للإسراع بتشكيل الحكومة بعد العطلة التشريعية لمجلس النواب .تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر […]

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